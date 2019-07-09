اجواء حارة نسبيا اليوم وغدا وانخفاض الحرارة السبت

وطنا اليوم-عمان:يطرأاليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق دائرة الأرصاد الجوية وحسب تقرير الدائرة تكون الأجواء ليلا معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء غدا الجمعة حارة نسبياً في أغلب المناطق وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة،و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار أحياناً في مناطق البادية أما السبت فتنخفض درجات الحرارة لتعود حول معدلاتها الاعتيادية،وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق،و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان من 35 إلى 24 درجة والمناطق الشمالية من 34 إلى 24 درجة والمناطق الجنوبية من 31 إلى 19 درجة وفي خليج العقبة من 43 إلى 29 درجة.