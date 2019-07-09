الحكومة تكذب التسجيل الصوتي لرفع أسعار الألبان

وطنا اليوم-عمان:نفت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صحة التسجيل الصوتي الذي انتشر عبر تطبيق التراسل الفوري "واتس اب"، والذي يشير إلى أن الحكومة رفعت الضريبة على الألبان من 25 قرشا إلى 46 قرشا لكل كيلو، وأجبرت الشركات بالقوة على رفع الأسعار.

وأوضحت الدائرة عبر منصة "حقك تعرف"، أن جميع ما جاء في التسجيل الصوتي من معلومات غير صحيح، مؤكدة أنه لم تتم زيادة ضريبة المبيعات على الألبان في عام 2019.

وأشارت إلى انه وعلى العكس تماما، فقد تم في عام 2019 تخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات إنتاج الألبان من 16% إلى 10%، بهدف تخفيض الكلفة.

وأضافت: "ولذلك فإن كل دينار سعر يقتطع منه 10 قروش ضريبة مبيعات، ولا يوجد في التشريعات الضريبية أي إجراء أو طريقة تجبر بالإكراه لتحصيل الضريبة"، موضحة أن قانون الضريبة يعتمد على احترام المكلف والثقة والمطالبة حسب القانون.



