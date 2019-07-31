الرئيسية | محليات خلاف حول إنهاء حصرية البث التلفزيوني لفعاليات جرش

وطنا اليوم-عمان: اكدت مصادر أن هنالك خلافاً بين إدارتَي التلفزيون الأردني ومهرجان جرش للثقافة والفنون بشأن حصرية البثّ لفعاليات المهرجان في دورته المقبلة التي تنطلق فعالياتها الخميس 18 تموز الجاري.

ووفقاً لمصادر ، فإنّ إدارة المهرجان منحت حقوق البثّ الحصرية للتلفزيون الأردني وقناة رؤيا، بحيث ينقل التلفزيون الأردني حفلات المسرح الجنوبي، وتنقل قناة رؤيا حفلات المسرح الشمالي، بينما يتاح للفضائيات الأخرى بثّ تقارير موجزة عن الفعاليات وبما لا يتجاوز عشر دقائق للتقرير الواحد.

ورغم أنّ التلفزيون الأردني كان يحظى بحصرية البثّ لفعاليات المهرجان تاريخياً، إلّا أن الإدارة الحالية للمهرجان تسعى بحسب ما رشح إلى إتاحة البثّ لأكثر من قناة وعدم احتكاره من قِبل قناة بعينها، تمهيداً لاستثمار عملية بثّ الفعاليات وتحقيق مردود يرفد موازنة المهرجان في الدورات المقبلة.

واطّلعنا على جانب من مساعي إدارة «جرش» لتطويق الأزمة، مراعيةً أهمية القناة الأردنية الأولى، وفي الوقت نفسه إنهاء احتكار البث الحصري لفعاليات المهرجان، وترسيخ نهج تنويع البث من خلال قنوات وطنية عدة للوصول إلى مساحة أوسع من جمهور المشاهدين.

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