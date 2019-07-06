الاوقاف توضح حقيقة منح تأشيرات حج لوزراء ونواب وأعیان

وطنا اليوم-عمان : أكد مصدر مطلع في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامیة، أن الوزارة لم تمنح أعضاء مجلس الوزراء او مجلسي النواب والاعیان، تأشیرات حج لھذا الموسم، مشیراً الى ان المعیار المعتمد لأداء الحج ھو الأكبر سنا.

واشار المصدر إلى أن توزیع تصاریح الحج یتم وفق قواعد الدور العادلة، ولا یجوز اقتطاع أي أعداد منھا بأي حجة، مؤكدا حرص الوزارة على أن یكون موسم الحج مریحا، یلیق بالمواطن ویحفظ كرامتھ.

وبین أنھ لن تمنح أي جھة ”كوتا" إضافیة لھذا العام، باستثناء بعثات عسكریة وأمنیة، ھي كوتات ضمن إجراءات معینة ومستقرة منذ أعوام طویلة.



وشدد على حرص ومتابعة الوزارة لترتیبات موسم حج العام الحالي، بما یضمن أفضل خدمة ورعایة للحجاج الأردنیین، فضلاً عن اتخاذ اجراءات لخدمة الحجاج، وفق أنظمة وتعلیمات أعدت لتسجیلھم، مبینا ان دور الوزارة سیتركز بالنسبة للحج على تنظیم العلاقة بین أطراف المعادلة، لضمان تنفیذ الشروط المتعاقد علیھا وفق متطلبات ومواصفات الوزارة.

ومن المقرر، ان تغادر أول قافلة حجاج أردنیة للدیار المقدسة نھایة الشھر الحالي، بعد انتھاء الوزارة من الإجراءات الفنیة المتعلقة ببعثة الحج.



وأعاد المصدر التأكید أن دور الوزارة في ترتیبات الحج، رقابي على شركات الحج ولیس تنفیذیا، لكنھ لفت إلى أن الوزارة كانت وضعت التعلیمات والمواصفات والشروط الملزمة على شركات الحج والعمرة، لتقدیم أفضل الخدمات للحجاج، بموازاة إجراءات لتحسین وتطویر ھذه الخدمات.

وتعتمد وزارة الأوقاف عادة؛ العقد الموثق بین مكاتب الحج والعمرة، والحاج، كأساس للحكم بین الطرفین، ومقاضاة الطرف الأول في حال تقصیره، مشددة على ضرورة أن یقرأ الحاج العقد جیدا قبل التوقیع.

وبحسب ما قررت الوزارة، سیفوج الحجاج الأردنیون للمدینة المنورة على فوجین لیومین، قبل التوجھ لمكة المكرمة، ولیس كما حدث العام الماضي، بحیث كان التفویج لمكة المكرمة قبل المدینة المنورة.

وعن السكن، اختارت الوزارة منطقة (العزیزیة) لتكون سكنا للحجاج الأردنیین؛ لقرب العزیزیة من منى ومشاعر الحج، أما حجاج الجو؛ فسكنھم في جرول بمكة ببعد 5ر1 كم عن الحرم المكي وسكن (ممیز) في عرفات، أما في المدینة المنورة فالسكن قریب من المنطقة المركزیة المجاورة للحرم في محیط 500م، سواء لحجاج البر أو الجو.