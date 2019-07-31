رخص البناء بالأردن تتراجع 40.9 % في 5 أشهر

وطنا اليوم-عمان: انخفض إجمالي رخص الأبنية الصادرة في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019 بنسبة 40.9 %، ليبلغ 8,634 رخصة مقارنة مع 14,621 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019، بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة 2716 ألف م2، مقارنة مع 5625 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2018، بانخفاض نسبته 51.7 %.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019 حوالي 2060 ألف م2، مقارنة مع 4077 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2018، بانخفاض نسبته 49.5 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019 حوالي 656 ألف م2، مقارنة مع 1548 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2018، بانخفاض نسبته 57.6 %. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019 ما نسبته 75.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 24.2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما على مستوى المحافظات، فحازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 45 %، ومحافظة إربد بنسبة 14.9 %، تلتها محافظة الزرقاء بنسبة 13 %، ومحافظة البلقاء بنسبة 7.9 %، ومحافظة العقبة بنسبة 3.9 %، ومحافظة جرش بنسبة 3.8 %، ومحافظة الكرك بنسبة 2.9 %، ومحافظة المفرق بنسبة 2.7 %، ومحافظة مأدبا بنسبة 1.8 %، ومحافظتا عجلون ومعان بنسبة بلغت 1.6 % لكل منهما، ثم محافظة الطفيلة بنسبة 1 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 67.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 22.9 % وإقليم الجنوب ما نسبته 9.4 %.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019 ما نسبته 50.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 49.4 %.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 1372 ألف م2 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019 مقابل 3014 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2018، بانخفاض نسبته 54.5 %.