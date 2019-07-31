الرئيسية | محليات تراجع إقبال الأردنيين على الألبان

وطنا اليوم-عمان:كشف أصحاب معامل ألبان، الأربعاء، عن تراجع مبيعاتهم "بشكل طفيف"، بعد بدء رفع الأسعار، الاثنين الماضي.

وقال مصنّعو ألبان إن المبيعات تراجعت "بشكل طفيف"، خلال اليومين الأخيرين، مقارنة بالفترة التي سبقت الرفع.

وبلغ التراجع، في مبيعات معامل الألبان، التي رفعت أسعارها، نحو 10%.

وكانت مصانع، اتفقت على رفع سعر اللبن الرايب، بنسبة 25%، اعتبارا من الاثنين الماضي.

ودفع الرفع، إلى دعوات لمقاطعة منتجات الألبان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

واعتبارا من الاثنين، ارتفع سعر عبوة اللبن الرايب، وزن كيلو غرام واحد، إلى 1.25 قرش، بدلا من دينار، والحجم المتوسط إلى دينار، بدلا من 75 قرشا، أمّا الصغيرة فبقيت 25 قرشا.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أعلنت عن تشكيل لجنة، لدراسة كلف إنتاج الألبان، يُعلن عن نتائجها الأسبوع المقبل.

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