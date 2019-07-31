مستو : مطار الملك الحسين الدولي غير مرخص

وطنا اليوم-عمان:أكد مدير عام شركة العقبة للمطارات ناصر المجالي، أن مطار الملك حسين الدولي، استوفى كافة متطلبات الاعتماد لهيئة تنظيم الطيران المدني وبصدد الحصول على رخصة التجديد.

وبين المجالي في تصريح ، أن الحركة الملاحية بشكل انسيابي وطبيعي دون آية عوائق.

يشار إلى أن المطار يعمل بدون صدور رخصة جديدة له من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن حتى الآن بحخسب ما أوردت تصريحات صحفية نفتها مصادر لاحقا وتبين مصداقيتها صباح الخميس.

تصريحات المجالي، جاءت عقب تأكيد رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني هيثم مستو أن مطار الملك الحسين الدولي في العقبة غير مرخص، لأنه لم يستوف كامل شروط ومتطلبات الترخيص حتى الآن.