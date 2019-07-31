العراق يقر مشروع أنبوب النفط من البصرة الى العقبة

وطنا اليوم-عمان:صادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع أنبوب تصدير النفط الخام العراقي ـ الأردني، من خلال تنفيذ مشروع مدّ أنبوب نقل نفط خام من الحقول النفطية في الرميلة بمحافظة البصرة إلى ميناء العقبة، وفق ما نشرت وزارة النفط العراقية على موقعها الالكتروني.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، خلال اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي انه صادق على مشروع قدم من قبل وزارة النفط، وهو منظومة تصدير (رميلة - عقبة) بطاقة مليون برميل/ يوميا من خلال تنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل النفط الخام من الحقول النفطية في الرميلة بمحافظة البصرة إلى ميناء العقبة، مشيرا إلى أن الوزارة وصلت إلى مراحل متقدمة في المباحثات بهذا الشأن.

وكشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في تصريحات صحفية سابقة، أن حكومته اتخذت قرارا بتصدير النفط للأردن وسوريا، كنوع من تنويع خطوط التصدير.

وقال رئيس مجلس الوزراء، "العراق فقد منافذ تصدير النفط وهو بحاجة الى تنويع خطوط التصدير"، مؤكدا أن أن حكومته قررت عدة توصيات منها تصدير النفط الى الأردن وسوريا"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشار إلى أن بلاده مخاوف لما يجري في مضيق هرمز لما له تأثير على الاقتصاد العراقي.