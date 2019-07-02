السلايطه يرعى احتفالات مديرية التربية والتعليم للواء الجيزه بالمناسبات الوطنيه

وطنااليوم - عمان

رعى عطوفة أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي السلايطه الاحتفال الكبير الذي اقامته مديرية التربية والتعليم للواء الجيزه بالمناسبات الوطنية .



وبدأ الحفل بالسلام الملكي ثم ايات عطرة من الذكر الحكيم ثم كلمة الترحيب التي القتها المعلمة بسمه شمعون " عريف الحفل " رحبت بها بالحضور والمشاركين بالحفل من الهيئة الإدارية والتدريسية في مديرية التربية والتعليم وأبناء المنطقة والضيوف المشاركين .



عطوفة الدكتور سامي السلايطه قال : نحن في هذا الوطن نحتفل اليوم بالعديد من المناسبات الوطنية التي زينت سماء الوطن ، وأن مفردات احتفالنا هذه جاءت لتعبر عن وفاءنا للأردن وقيادته الحكيمه وعشقنا لثرى الأردن الطاهر حماه الله بعينه التي لا تنام ، ووفاءنا للذين رسموا طريق الأردن المضيء بالإنجازات التي حلق بها الأردن الى ابهى صور التقدم والتطور والازهار ، وليكون واحة من الأمن والأمان وحصتا أمنا يحتذى به .



وأكد السلايطه : أننا نؤكد انتمائنا وولائنا للوطن وقائده حماه الله الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ، الذي يخط بأبهى وأجمل معاني التضحية والفداء لنا المستقبل الواعد ليبقى الأردن الأبهى والأجمل بفضل توجيهاته .



الدكتوره نوال أبو ردن مديرة التربية والتعليم للواء الجيزه رحبت بالحضور والضيوف المشاركين في هذا الاحتفال ، مؤكدة شكرها وتقديرها للدور الكبير للدكتور سامي السلايطه بحضوره ورعايته هذا الاحتفال ، والذي يعطي المشاركين تعزيز روح المشاركة ، وتعميق الحس الوطني والتطوعي من اجل رفعة وتقدم اردننا العظيم .



موجهة شكرها لمشرفة لحفل رئيسة قسم الأنشطة السيده منال رحال والفريق المشارك وكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل .



وشكرها الكبير لأمانة عمان الكبرى / رقسم الفنون الفلكلورية الدكتور عصام السلايطه على الجهود الكبيره التي تقدمها فرقة أمانة عمان من اجل المشاركة في كافة الفعاليات الوطنية في كافة ارجاء الوطن ، ودورها المميز في الحفاظ على الموروث الشعبي والإرث الفلكلوري الذي يعبر عن تاريخ الأردن الثقافي وتراث الإباء والاجداد .



واختتم الحفل بتوزيع الجوائز والدروع للمساهمين في إنجاح الحفل والمشاركين كافة .