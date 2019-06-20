هام لـ الممرضين الذين احيلوا للتقاعد قبل قرار مجلس الوزراء

وطنا اليوم-عمان:قال نقيب الممرضين خالد ربابعة أن الحكومة اكدت شمول الممرضين الذين احيلوا على التقاعد ضمن قائمة التقاعد التي صدرت في 20 حزيران الماضي بقرار مجلس الوزراء المتضمن منح المقاعدين امتيازات عند التقاعد.

جاء ذلك على هامش مشاركة ربابعة ممثلا عن النقابات المهنية في اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة لغايات دراسة نظام الخدمة المدنية الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء د.عمر الرزاز، والذي تم خلاله تشكيل لجنة لغايات دراسة النظام ورفع توصياتها للرئيس.

وبين ربابعة انه وعلى هامش اللقاء تحدث مع رئيس الوزراء ووزير العمل نضال البطاينة حول الممرضين الذين تم احالتهم على التقاعد (قبل صدور قرار مجلس الوزراء) بتاريخ 20/6/2019 ابتداء من تاريخ 16 تموز الحالي، مطالبا بشمولهم بقرار مجلس الوزراء بالامتيازات التي أعطاها المجلس للراغبين بالتقاعد، وان وزير العمل اكد شمولهم بتلك الامتيازات.