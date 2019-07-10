زيادة دوام مراكز صحية لتصبح 24 ساعة

وطنا اليوم-عمان:اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر العزم على تطوير واقع الخدمات الصحية ولا سيما في المراكز الصحية التي تعتبر خط الدفاع الاول عن صحة المواطنين وسلامتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور جابر مع مديري الشؤون الصحية في المحافظات لبحث واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوجهات الوزارة وخططها وبرامجها للنهوض بمستواها وتحسين جودتها.

واوعز الدكتور جابر الى مديري الصحة بالعمل على تحديد دوام بعض المراكز الصحية الشاملة ليكون على مدار 24 ساعة وفقا للاحتياجات ولتسهيل وصول المرضى اليها والحصول على الخدمة الصحية بعد انتهاء دوام المراكز المحيطة فضلا عن تخفيف الاعباء على المستشفيات.

وقال الدكتور جابر انه يقع على كاهل مدراء الشؤون الصحية في المحافظات الدور الاكبر والاهم في تنفيذ توجهات الوزارة وخططها وبرامجها داعيا اياهم الى متابعة جميع الشؤون المتعلقة بالعمل والاداء من الجوانب كافة.

وشدد على اهمية وضرورة متابعة التزام الكوادر بالدوام وعدم التهاون مع غير الملتزمين واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

وقال الدكتور جابر انه تم خلال السنوات الماضية التوسع في انشاء المراكز الصحية بمستوياتها الفرعية والاولية والشاملة والتي ناهزت الــ 700 مركز.

واضاف ان بعض المراكز الصحية تتواجد في رقعة جغرافية ضيقة جدا تشتت الخدمة وتضعفها وازاء ذلك فإننا نسعى الى دمج مثل هذه المراكز في مركز تتوفر فيه المتطلبات اللازمة لتقديم خدمة متكاملة ترقى الى مستوى طموح مقدم الخدمة ومتلقيها على حد سواء.