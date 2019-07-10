 وطنا نيوز -الداخلية تنفي منح جوازات سفر اردنية لفسطينيين وسوريين
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الداخلية تنفي منح جوازات سفر اردنية لفسطينيين وسوريين
التاريخ : 10-07-2019 05:05:42 المشاهدات: 645

وطنا اليوم-عمان: نفت وزارة الداخلية عبر منصة "حقك تعرف" إشاعة منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب عن عملية تجنيس واسعة ومنح جوازات سفر اردنية لفسطينيين وسوريين وسودانيين ويمنيين تستهدف الهوية الوطنية .

وقالت الوزارة ان عملية التجنيس تقتصر على منح الجنسية للمستثمرين وبشروط محددة .

وتالياً رد وزارة الداخلية على إشاعة ...








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