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الداخلية تنفي منح جوازات سفر اردنية لفسطينيين وسوريين
وطنا اليوم-عمان: نفت وزارة الداخلية عبر منصة "حقك تعرف" إشاعة منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب عن عملية تجنيس واسعة ومنح جوازات سفر اردنية لفسطينيين وسوريين وسودانيين ويمنيين تستهدف الهوية الوطنية .
وقالت الوزارة ان عملية التجنيس تقتصر على منح الجنسية للمستثمرين وبشروط محددة .
وتالياً رد وزارة الداخلية على إشاعة ...
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