 وطنا نيوز -مصدر يوضح حقيقة انتهاء ترخيص مطار الحسين بالعقبة
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مصدر يوضح حقيقة انتهاء ترخيص مطار الحسين بالعقبة
التاريخ : 10-07-2019 03:37:37 المشاهدات: 1461

وطنا اليوم-عمان:نفى مصدر في مطار الملك حسين الدولي في العقبة صحة الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام حول انتهاء ترخيص المطار منذ قرابة 6 شهور.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن إدارة المطارالتابعة لشركة مطارات العقبة ستقوم بملاحقة قانونية لكل من ينشر الأخبار دون التاكد من صحتها ، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ جولة لوسائل الاعلام الخميس على مختلف مرافق المطار.

ويقع مطار الملك حسين الدولي على مقربة من مدينة العقبة الصناعية الدولية، في الضاحية الشمالية لمدينة العقبة في دائرة نصف قطرها 15 ميلا (24 كم جنوب الأردن .

وكان بعض وسائل الاعلام قد ذكرت أن ترخيص المطار قد انتهى في نهاية شهر كانون الثاني ولم ترخصه هيئة تنظيم الطيران المدني لأنه لم يلبّ المتطلبات الرئيسية وهو ما يخالف تعليمات النقل الجوي في الأردن.


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