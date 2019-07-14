الرئيسية | محليات التربية تدعو نحو 11 ألف مرشح للتعيين - أسماء

وطنا اليوم-عمان:قررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحان للمتقدمين للعمل على حساب التعليم الإضافي بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، للمرشحين المرفقة أسماؤهم أدناه وضرورة تواجدهم في مراكز امتحانات برامج التنمية المهنية المخصصة لمديريتكم قبل الموعد بنصف ساعة، وإحضار وصل مالي بقيمة (5 دنانير) للراسبين في الامتحان السابق لحساب أمانات الدورات التدريبية. برنامج امتحانات التعليم الاضافي للعام 2019 (المرحلة الثانية) الرقمالتخصص (موضوع الامتحان)اليومالتاريخ 1 تدفئة وادوات صحيةالأحد14/07/2019 2 تصميم ميكانيكي 3 كهروميكانيك 4 ميكا الكترونيك 5 كهرباء سيارات 6 تكييف وتبريد 7 كهرباء/اتصالات 8 زراعي/انتاج حيواني 9 قيم مختبر علوم 10 ميكانيك/انتاج صناعي 11 نجارة وديكور 12 موسيقى 13 فندقي 14 امين مكتبة 15 كهرباء قوى 16 ميكانيك سيارات 17 ميكانيك/تكييف وتبريد وتدفئة 18 قيم مختبر حاسوب 19 تجميل 20 زراعي/انتاج نباتي 21 لغة فرنسية 22 انتاج ملابس 23 صناعات غذائية 24 اقتصاد منزلي 25 علوم ارض 26 تربية فنية 27 جغرافيا 28 تربية خاصةالاثنين15/07/2019 29 مرشد تربوي 30 علوم 31 تاريخ 32 احياءالثلاثاء16/07/2019 33 اجتماعيات 34 فيزياء 35 تربية طفلالأربعاء17/07/2019 36 كيمياء 37 ثقافة مالية 38 تربية رياضيةالخميس18/07/2019 39 حاسوب 40 تربية اسلامية 41 تربية مهنيةالأحد21/07/2019 42 لغة عربية 43 رياضيات الاثنين22/07/2019 44 لغة انجليزية الثلاثاء23/07/2019 45 معلم صفالأربعاء24/07/2019 للاطلاع على الاسماء انقر هنا

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