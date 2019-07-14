|
التربية تدعو نحو 11 ألف مرشح للتعيين - أسماء
وطنا اليوم-عمان:قررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحان للمتقدمين للعمل على حساب التعليم الإضافي بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، للمرشحين المرفقة أسماؤهم أدناه وضرورة تواجدهم في مراكز امتحانات برامج التنمية المهنية المخصصة لمديريتكم قبل الموعد بنصف ساعة، وإحضار وصل مالي بقيمة (5 دنانير) للراسبين في الامتحان السابق لحساب أمانات الدورات التدريبية.
برنامج امتحانات التعليم الاضافي للعام 2019 (المرحلة الثانية)
الرقمالتخصص (موضوع الامتحان)اليومالتاريخ
1 تدفئة وادوات صحيةالأحد14/07/2019
2 تصميم ميكانيكي
3 كهروميكانيك
4 ميكا الكترونيك
5 كهرباء سيارات
6 تكييف وتبريد
7 كهرباء/اتصالات
8 زراعي/انتاج حيواني
9 قيم مختبر علوم
10 ميكانيك/انتاج صناعي
11 نجارة وديكور
12 موسيقى
13 فندقي
14 امين مكتبة
15 كهرباء قوى
16 ميكانيك سيارات
17 ميكانيك/تكييف وتبريد وتدفئة
18 قيم مختبر حاسوب
19 تجميل
20 زراعي/انتاج نباتي
21 لغة فرنسية
22 انتاج ملابس
23 صناعات غذائية
24 اقتصاد منزلي
25 علوم ارض
26 تربية فنية
27 جغرافيا
28 تربية خاصةالاثنين15/07/2019
29 مرشد تربوي
30 علوم
31 تاريخ
32 احياءالثلاثاء16/07/2019
33 اجتماعيات
34 فيزياء
35 تربية طفلالأربعاء17/07/2019
36 كيمياء
37 ثقافة مالية
38 تربية رياضيةالخميس18/07/2019
39 حاسوب
40 تربية اسلامية
41 تربية مهنيةالأحد21/07/2019
42 لغة عربية
43 رياضيات الاثنين22/07/2019
44 لغة انجليزية الثلاثاء23/07/2019
45 معلم صفالأربعاء24/07/2019
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|