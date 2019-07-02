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10 مليون و 309 الاف نسمة عدد سكان الاردن
وطنا اليوم-عمان:يشارك الأردن العالم احتفاله في الحادي عشر من تموز من كل عام باليوم العالمي للسكان، والذي تم اعتماده في عام 1989 من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويعتبر الإحتفال بهذا اليوم فرصة من أجل تسليط الضوء على القضايا السكانية وزيادة الوعي والإهتمام بها عبر الخطط والبرامج الإنمائية الشاملة وضرورة ايجاد حلول للمشكلات السكانية المتعلقة بقضايا النمو الديموغرافي والصحة والتعليم والخدمات وغيرها.
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