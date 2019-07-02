اجواء حارة حتى نهاية الأسبوع

وطنا اليوم-عمان:يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تكون الأجواء ليلا معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم غد حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الجمعة لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، ومثيرة للغبار في الأجزاء الجنوبية والشرقية من المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 34 إلى 24 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية من 34 إلى 17، وفي المناطق الجنوبية من 30 إلى 19، وفي خليج العقبة من 42 إلى 30 درجة مئوية.