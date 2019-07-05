يقين الشياب تنعى أسرتها برسالة عفوية مؤثرة

وطنا اليوم-عمان:نعت يقين الشياب الفتاة التي فقدت 3 أفراد من عائلتها بحادث سير مروع على طريق المفرق يوم السبت، بلغتها العفوية البسيطة، وذلك برسالة انتشرت كالنار بالهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت يقين رسالة نعي مؤثرة بلغة عامية عفوية لكل من والدتها المربية إيناس الشطناوي وشقيقها وعمر الطالب الجامعي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وشقيقتها الصغيرة "مبين".

تاليا نص الرسالة:

بيت مين هاد؟

شهرين وكنا حننتقل عليه

تعبتي كثيييير يا امي ويا صاحبتي وصبرتي وتحملتي كل اشي مشاننا احنا مشان ولادك اللي كانو أغلى اشي عندك

دايما كنتي بتحكي انه ما حتدخلي هالبيت وفعليا يا امي ما دخلتيه! ورحتي عند ربنا واكيد بيتك فوق احلى

مش لو استنيتي شوي مو ضايل كتير عليه كلهم كم قطعة اثاث وبخلص

شفا بدران حفظتك والله كل يوم كنت بتروحي عليه

قبل ما تنتقلي عند ربنا بيوم.. يوم الجمعة الصبح رحتي عليه نضفتيه وسقيتي الشجر..

اخوي محمد ومبين الله يرحمهم رح يشفعولللك ورح يلاقوكي عباب الجنة.. طيور من طيور الجنة يا اميي

المطبخ كم يوم وبكمل ع اساس! ما رح يندخل هالبيت بدونك وما رح يتكمل اثاثه

دايما بتدخلي التميز معي.. بنلبق جلابيب مع بعض وبتهمك دراستي كثير وبتتابعي علاماتي.. والله يا امي اكثر من مرة حكيتلك اياها.. اني انا بدرس عشانك انتي بس عشان افرحك وترفعي راسك بالمدرسة بتعب مشانك بس! ع التوجيهي رحتي وتركتيني باكثر وقت لازم تكوني معي فيه تركتيني ما رح اقدر اكمل بدونك ولا رح ادخل التميز من بعدك ولا حتى اتحمل اشوف معلمة قاعده بالمرسم غيرك

مبينتي، الاخت الوحيدة الي.. رتبتي العابك قبل ما تطلعي ع اربد..

طب شو بالنسبة لغرفتك اللي بالبيت الجديد، في غرفة كاملة بس للعب صح؟ كنتي مكيفة عليها رحتي وراحت ورح تضل فاضية

طب مش كنتي بدك تسجلي بمدارس المحمدية؟ عجبتك كثير وقلتي بدي ادرس فيها

قبل يومين شريتي انتي وامي اواعي العيد فستانك مين حيلبسه؟ كنتي كثير مبسوطة فيه.. يا امي شريتي جلباب للعيد وشريتي فستان قلتيلي هاد للمناسبات

ليلة السبت طلبتي اندومي يا مبين وعملتلك وكان آخر اشي بتوكليه،، قلتيلي يلا، يا يقين ع ال١٢ بتعمليلي ما تأجليها لبكرا عشان ما رح اكون موجودة ورح انزل ع اربد ورحتي عند ربنا والله ما رح اكله بدونك

كنتو تودعو فيي وانا مش حاسه

شفت امبارح السيارة، من ورا كنت حاطة العابك فيها كنت بتلعبي وقت صار الحادث.. كنتي لابسة بوتك وشنتتك اللي ما صارلهم اسبوع عندك

وجعوكي صح؟ كيف تحملتي الضربات هاي؟ الله يوجع قلوبهم يا عمري.. بتعرفي اني حممتك انتي وامي صح؟ بايدي حممتكم وحملتكم ولبستكم الكفن اكيد سمعتوني وشفتوني.. كنتو عبارة عن ملائكة والله

السبت الصبح قبل خا تطلعي يا امي قلتيلي انتبهي ع حالك وما تطلعي بتاكسي واطلعي بباص بخاف عليكي

انتو كثير مبسوطين ومرتاحين هسا اكيد بالجنة والله بالجنة كثير ناس حلموا فيكم وانكم مبسوطيين وهالاشي مصبرني والله استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع

الله يرحمكم ويغفرلكم ويثبتكم عند السؤال ويصبرنا ع فراقكم