شبهات فساد تقود لتحقيق داخلي موسع في وزارة العمل

وطنا اليوم-عمان:فتحت وزارة العمل، تحقيقًا داخليًا موسعًا، بعد تحويل خمسة مفتشين من الوزارة إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشبهات فساد مختلفة، وفق ما صرح به مصدر من داخل الوزارة.

وبحسب المصدر، فقد أمر وزير العمل نضال البطاينة، بمتابعة القضية لحساسيتها، وطالب بالوقوف على حيثيات التوقيف للمشتبه بهم، فيما توقع المصدر أن يتم تحويلهم للقضاء حال ثبوت تورطهم بشبهات الفساد التي تحوم حولهم.

وأكد المصدر أن اللجنة التي شكلها الوزير، ربما تقود لإحالة المزيد من موظفي الوزارة إلى مكافحة الفساد، بتهم عدة تتعلق بتلقي الرشاوى.

وأكد المصدر ما نقلته وسائل إعلام محلية، بتحويل ثلاثة موظفين من الوزارة إلى المجلس التأديبي، وقد تصل عقوباتهم لعزلهم من كارد الوزارة، وهو أمر قانوني من صلاحيات المجلس التأديبي الإدارية.