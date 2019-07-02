1500 مزارع يعلنون الاعتصام امام مقر الحكومة

وطنا اليوم-عمان:ينوي 1500 مزارع من كافة انحاء المملكة تنفيذ اعتصام الأحد المقبل امام رئاسة الوزراء بسبب اوضاع القطاع المدمرة بحسبهم.

وقال مزارعون إن اوضاعهم صعبة للغاية نتيجة لوجود مشاكل عالقة في وزارة الزراعة ووزارة العمل.

وبين احد مزارعي المفرق انه تم القبض على 10 مزارعين الاسبوع الماضي في محافظة المفرق نتيجة لتراكم الديون عليهم لمؤسسة الاقراض الزراعي والشركات الزراعية.

واضافوا أنه نتيجة لاغلاق باب استقدام العمالة الوافدة من قبل وزارة العمل ادى الى ارتفاع اجور العمال الموجودين في الاردن من مصريين وسوريين بشكل مضاعف لتصل مياومته في اليوم الواحد الى 40 دينار مع عزوف الاردنيين عن العمل في الزراعه بشكل كامل.

ولفتوا الى أن وفد من المزارعين قابل وزير العمل نضال البطاينة وشرحوا له اوضاع العمالة الوافدة ومدى الحاجة اليها الا انه رفض فتح باب الاستقدام رفضا قاطعا قائلا "لا حدا يزرع ونستورد من الخارج اوفر لنا".

وشكا المزارعون من عدم وجود برادات كافية لتأمين نقل الخضار والفواكه الى دول الخليج والعراق بالاضافة الى بند فرق الوقود الذي يتجاوز ثلث فاتورة الكهرباء.

وطالبوا وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة بالوقوف الى جانب المزارعين وحل مشاكل القطاع.

وتتمثل طلبات المزارعين بالتالي:

1- توفير البرادات لتصدير البضائع

2- فتح باب استقدام العمالة الوافدة وإلغاء قرارات وزير العمل الجائرة بحق القطاع الزراعي.