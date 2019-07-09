القوات المسلحة الأردنية تشيع جثمان الشهيد الدواغرة

وطنا اليوم-عمان:شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الثلاثاء، جثمان الشهيد الرقيب/1 سليمان محمود سليمان الدواغرة إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في المسجد الكبير في قرية مندح/ لواء الطيبة - إربد، والذي استشهد أثناء مشاركته في تمرين تعبوي في أحد الميادين التابعة للقوات المسلحة الأردنية مساء أمس.

وجرى للشهيد مراسم عسكرية بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي قائد المنطقة العسكرية الشمالية العميد الركن خالد محمد المساعيد ، نُقل خلالها جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير مكللاً بالعلم الأردني ومحمولاً على أكتاف رفاق السلاح ووري الثرى في مقبرة البلدة، ووضع مندوب القيادة العامة إكليلاً من الزهور على ضريح الشهيد، كما قدم علم المملكة إلى ذويه.

شارك في تشييع جثمان الشهيد عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدد من المسؤولين والمواطنين.

وإذ تنعى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الشهيد، لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح جميل الصبر وحسن العزاء، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا إليه راجعون.