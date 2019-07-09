رئيس الحكومة يرد على مواطن انتقده عبر تويتر

وطنا اليوم-عمان:ردّ رئيس الحكومة، عمر الرزاز، الرزاز، على شاب انتقد وجود تسيب في عمل المركبات الحكومية.

وقال الرزاز، عبر حسابه على موقع "تويتر"، الثلاثاء، "أخي علاء، شكراً لتفاعلك واهتمامك، المجال مفتوح أمام الجميع لنتعاون في تصويب الأخطاء، وفي حال وجود أيّ ملاحظات أو شكاوى بإمكان كل حريص إرسالها عبر منصّة "بخدمتكم" التي أنشأناها للاستماع لكم، وسنتابعها بكل تأكيد".

وجاء ردّ الرزاز، بعد تغريدة لشاب يدعى علاء، قال فيها، "لا جهود مقدره ولاشي نص السيارات بلفو بالليل بعمان و بغيرها ... افتح مجال للمواطن يكون رقيب عالسيارات الحكوميه وشوف الصور الهائله اللي رح تصلك ... هلا عمي ... هلا سيارات حكوميه".

وكتب علاء، ردّه على تغريدة سابقة للرزاز، قال فيها، "جهود مقدّرة وأداء متميز للجنة المكلّفة بحصر المركبات الحكومية، وإعداد تقارير فنية وافية للاستفادة من الفائض عن الحاجة من المركبات الحكومية، وهو جهد ما كان ليتم لولا التعاون المثمر لعشرين مؤسسة حكومية إلى الآن، والعمل مستمر".