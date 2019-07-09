لجنة حكومية جديدة لدراسة آلية تسعير الدواء بالاردن

وطنا اليوم-عمان:قرر رئيس الوزراء رئيس الفريق الاقتصادي الدكتور عمر الرزاز تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الصحة الدكتور سعد جابر وعضوية وزراء المالية الدكتور عزالدين كناكرية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية محمد العسس ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ومن تراه اللجنة مناسبا.

وحددت مهام اللجنة بأعداد دراسة شاملة حول الية تسعير الدواء في الاردن مع الاخذ بعين الاعتبار اعادة النظر في نظام التسعير الحالي ودعم الصناعة الدوائية المحلية، بحسب بيان لوزارة الصحة.

وعقدت اللجنة اجتماعها الاول اليوم في مبنى وزارة الصحة حيث اكدت حرص الحكومة على استكمال الجهود والاجراءات التي بدأتها على صعيد الامن الدوائي وتوفيره بأقل الاسعار الممكنة والتي اسفرت عن خفض اسعار اكثر من الف نوع علاج .

واشارت اللجنة الى ان الهدف الاستراتيجي هو توفير الدواء للمواطن بأسعار مناسبة عبر الية تسعير تكفل تحقيق هذا الهدف وتأخذ بالاعتبار المصالح الوطنية العليا .

ويذكر ان رئيس اللجنة اضاف لعضويتها مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومدير عام مؤسسةالمواصفات والمقاييس وامين عام الاتحاد الاردني لمنتجي الادوية وامين عام جمعية مالكي مستودعات الادوية ومدير الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.