الرئيسية | محليات الأمانة تحذر من التدخين داخل باص عمّان

وطنا اليوم-عمان:حذرت أمانة عمان مستخدمي من التدخين داخل حافلات "باص عمان" وقالت الأمانة عبر صفحة "باص عمان" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء: "#باص_عمّان خالِ تماماً من التدخين" مشيرة إلى أن "التدخين على متن أيّ من حافلاتنا ممنوع تحت طائلة المسؤولية والعقوبة التي قد تصل إلى الغرامة أو الحبس، يرجى تنبيه أي شخص مخالف لذلك، الباص ملك لك ومن حق الجميع أن يتنفس هواءً نقياً."

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