 وطنا نيوز -القبض على شخصين بحوزتهما الجوكر في الزرقاء
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
القبض على شخصين بحوزتهما الجوكر في الزرقاء
التاريخ : 09-07-2019 08:19:24 المشاهدات: 727

وطنا اليوم-عمان:نفذت ادارة مكافحة المخدرات والبحث الجنائي حملة أمنية في مناطق عوجان وحي الزواهرة والجبل الأبيض في محافظة الزرقاء، حيث تم إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما مادة بودرة الحشيش الصناعي (الجوكر) .

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق الخاصة في ادارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي نفذا ظهر هذا اليوم حملة أمنية خاصة ومشتركة في مناطق عوجان وحي الزواهرة والجبل الأبيض للبحث عن الأشخاص المطلوبين وكل ما يخالف القانون.

وأضاف الناطق الاعلامي انه جرى خلال الحملة تفتيش منازل وأماكن تواجد عدد من الاشخاص المشبوهين والمطلوبين والقي القبض على شخصين احدهما مطلوب وضبط بحوزتهما كمية من مادة بودرة الحشيش المخدرة، اضافة الى عدد من لوحات المركبات المسروقة والمزورة وبوشرت التحقيقات.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق