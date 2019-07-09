القبض على شخصين بحوزتهما الجوكر في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:نفذت ادارة مكافحة المخدرات والبحث الجنائي حملة أمنية في مناطق عوجان وحي الزواهرة والجبل الأبيض في محافظة الزرقاء، حيث تم إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما مادة بودرة الحشيش الصناعي (الجوكر) .

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق الخاصة في ادارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي نفذا ظهر هذا اليوم حملة أمنية خاصة ومشتركة في مناطق عوجان وحي الزواهرة والجبل الأبيض للبحث عن الأشخاص المطلوبين وكل ما يخالف القانون.

وأضاف الناطق الاعلامي انه جرى خلال الحملة تفتيش منازل وأماكن تواجد عدد من الاشخاص المشبوهين والمطلوبين والقي القبض على شخصين احدهما مطلوب وضبط بحوزتهما كمية من مادة بودرة الحشيش المخدرة، اضافة الى عدد من لوحات المركبات المسروقة والمزورة وبوشرت التحقيقات.