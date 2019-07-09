الرئيسية | محليات حملة الدكتوراة يحرقون شهادتهم أمام رئاسة الوزراء اليوم/ فيديو

وطنا اليوم- اعتصم العشرات من حملة الدكتوراة المتعطلين عن العمل اليوم امام رئاسة الوزراء في العاصمة عمان وينظم هؤلاء وقفات احتجاجية منذ وقت للمطالبة بتأمينهم بفرصة عمل في الجامعات، وتعبيرا عن سخطهم اقدموا على حرق شهاداتهم ونسخة من قانون الجامعات وقانون الاعتماد، ويذكر ان اكثر من600شخص يحملون شهادات عليا لا سجدون فرص عمل لهم.









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