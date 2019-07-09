المحامي الشريدة يثمن استجابة الباشا الحمود

وطنا اليوم-عمان:اوعز مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة التي تعرض لها المواطن (ت،ع،ع) والذي يرقد على سرير الشفاء في مستشفى الامير حمزه في قسم الـ(icu) نتيجة اصابته بارتجاج في الدماغ واصابات اخرى.

وثمن رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي عبد الكريم الشريدة استجابة مدير الامن العام في تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة .

واعرب الشريدة عن تقدير المنظمة لقرار عطوفة مدير الامن العام بتكليف القضاة الشرطيين بالقيام بزيارة مراكز التوقيف سواء لدى ادارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات والمراكز الامنية للتأكد من عدم ايقاف اي مواطن بشكل غير مشروع او مخل بالقانون.