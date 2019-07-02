فرع ضمان جبل الحسين يحصل على شهادة إدارة الجودة العالمية الآيزو 9001:2015

وطنا اليوم-أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن حصول فرع ضمان جبل الحسين على شهادة إدارة الجودة العالمية الآيزو (9001:2015) وذلك بعد تهيئة الفرع بجهود ذاتية من قبل لجنة تطبيق نظام إدارة الجودة المشكلة من موظفي إدارة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في المؤسسة وبالتعاون مع موظفي الفرع.

وأكّد مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة أن حصول فرع ضمان جبل الحسين على شهادة الآيزو في هذه الفترة بالتحديد يعد انجازاً نفتخر به، مضيفاً أن المؤسسة منذ تأسيسها راعت جوانب الجودة في مسيرتها وعبر جميع مراحل عملها وتطورّها والتي كان أحد أهدافها الاستراتيجية تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة بما يسهم في مدّ مظلة الحماية الاجتماعية لجميع العاملين.

وأشاد الرحاحلة بهذا الإنجاز الذي يأتي ترجمةً لخطة المؤسسة الاستراتيجية للأعوام 2017-2019، مبيناً أن مسؤولية المؤسسة ستتضاعف لتقديم أفضل الخدمات وسيتولد دافعاً جديداً لمواصلة العمل الاحترافي من قبل المؤسسة في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لجمهورها، مشيراً أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود المؤسسة في تطبيق متطلبات التميّز المؤسسي والوقوف على الممارسات الإدارية الحديثة بما يستجيب لاحتياجات وتوقعات متلقي الخدمة بالحصول على خدمة متميزة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مما ينعكس على منظومة وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لجمهورها ويتوافق مع الرؤى والتوجّهات الملكية السامية.

من جانبه أشار مدير إدارة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي الدكتور سامر المفلح أن تطبيق متطلبات شهادة الآيزو (2015/9001) سيسهم بتعزيز قنوات الاتصال مع كافة فئات متلقي الخدمة الحاليين والمستقبليين وبناء إطار لعملية الاتصال بهدف اطلاع متلقي الخدمة على كل ما هو جديد بشأن المؤسسة، بالإضافة إلى الحقوق والمنافع الخاصة والآليات المتبعة في الحصول عليها وكذلك استطلاع آرائهم وتوقعاتهم بشأن الخدمات التي تقدمها لهم المؤسسة ومشاركتهم والاستماع إليهم حول القضايا التي تهمهم والوقوف عليها ومعالجتها كما يسهم المشروع بتعزيز ممارسات الجودة لعمليات الفرع والذي ينعكس إيجاباً على متلقّي الخدمة.

إلى ذلك بيّن رئيس لجنة تطبيق نظام إدارة الجودة الآيزو 9001:2015 في مؤسسة الضمان علي أبو فودة إلى أن تنفيذ هذا المشروع استمر لمدة خمسة شهور بإشراف ومتابعة لجنة من موظفي المؤسسة والذي تم على ثلاثة مراحل؛ مرحلة التهيئة، ومرحلة بناء القدرات، ومرحلة الحصول على متطلبات الآيزو ، مشيراً إلى أن فرع ضمان جبل الحسين يعتبر ثاني فروع المؤسسة الحاصل على شهادة الاعتماد الدولية الآيزو(9001:2015) وذلك بعد حصول فرع شمال عمان عليها سابقاً حيث تم إجراء التدقيق السنوي للوقوف على مدى التزامه بتطبيق النظام من قبل شركة (إس جي إس) وتبين أنه ما زال ملتزماً بتنفيذ كافة متطلبات إدارة الجودة وعليه تم منح فرع شمال عمان استمرارية الاعتماد.

وأضاف أن اللجنة تقوم حالياً على تهيئة فرع ضمان إربد للحصول على شهادة الاعتماد الآيزو 9001:2015 إضافة إلى أنه سيتم العمل على تعميم هذه الممارسة إلى كافة فروع ومديريات المؤسسة خلال السنوات القادمة.