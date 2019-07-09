تباطؤ الاستثمار الأجنبي في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، انخفاض صافي الاستثمار الاجنبي المباشر في الأردن بمقدار 33 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي مسجلا اقل تراجع منذ عام.

كما وانخفض الاستثمار الاجنبي المباشر انخفض الى 251 مليون دولار في نهاية الربع الاول من العام الحالي من 284 مليون دولار في الربع الاول من عام 2018. ويعزى التراجع خلال الربع الأول إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة على الرغم من التحسن في مؤشرات الاستثمار الاجنبي المباشر الأخرى.

وتراجع الاستثمار الاجنبي المباشر في الربع الاول من العام الحالي بنسبة 6.6 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2018 أو ما نسبته 2.5 بالمئة من الناتج، مقارنة مع تراجع حاد في الربع الأول من العام 2018 نسبته 56.5 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2017.

وتوقع البنك مركزي أن يستقر حجم الاستثمار خلال عام 2019 حول مليار دولار أو ما نسبته 2.3 بالمئة من الناتج.

ويعد الاستثمار الأجنبي من أبرز مدخلات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، إلى جانب الدخل السياحي وصافي الميزان التجاري وحوالات المغتربين.