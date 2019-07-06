الرئيسية | محليات ما هي التنازلات المطلوبة من حراك بني حسن

وطنا اليوم-عمان:علم، أن نقاشا دار مؤخرا بين ناشطين في حراك بني حسن، لبحث تقديم تنازلات تضمن الإفراج عن موقوفين من الحراك، لكن لم يسفر عن نتائج إيجابية.

وتشير المعلومات إلى أن بعض ناشطي الحراك، رفضوا تقديم تنازلات، مفضلين الاستمرار بمحاولات التصعيد.

ووفقا لمصادر في حراك بني حسن، فإن الخلافات الداخلية تتعمق أيضا بسبب رفض بعض الأطراف إجراء انتخابات تسفر عن لجنة تنسيقية، وسط تراشق اتهامات بشان التواصل مع الأجهزة الأمنية .

ولم تخلُ الخلافات بين أعضاء الحراك، من اتهامات اساسها اختلاف التوجهات الفكرية والمصالح الشخصية.

ووفقا للمصادر التي توقعت أن تعلو في المرحلة المقبلة أصوات معتدلة تدعو لتغليب الحكمة والواقعية بمواجهة الأصوات العدائية ذات المنطلقات الفردية، بهدف توافق كافة أطراف الحراك.

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