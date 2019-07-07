وطنا نيوز -"المياه" تتجه لإطلاق التقرير المطري الإلكتروني

وطنا اليوم-اكد المهندس علي صبح امين عام وزارة المياه والري على أهمية توفير المعلومات الدقيقة والفورية لكافة الهطولات المطرية في محافظات المملكة وتزويد جميع الجهات المعنية بالمملكة بها لأخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب خاصة خلال الظروف الجوية الطارئة ؛ مشيراالى أن عملية الإبتكار لأي شان وظيفي في مؤسسات الدولة هو تحسين لمسيرة العمل حسب التوجيهات الحكومية باقل فترة زمنية .

جاء ذلك خلال افتتاح الورشة التعريفية حول المبادرة الابتكارية بعنوان( اعداد التقرير المطري الكترونيا ) حيث شاركت وزارة المياه والري في جائزة المبادرة بعنوان ( استخدام التطبيقات الذكية في ادارة مصادر المياه ) ضمن جائزة الملك عبدالله الثانية للتميز وتأهلت الى المرحلة الثانية .

وبين م/ صبح استعداد وزارة المياه والري لتبني ودعم اي فكرة ابتكارية ابداعية يقدمها الموظفين والتي من شأنها خدمة الوطن والمواطن، وان الوزارة ماضية بالتواصل مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة كوزارة الزراعة ومديرية الأمن العام ودائرة الاحصاءات العامة ووزارة البيئة والمركز الوطني للبحوث الزراعية لإعداد تقرير مطري موحد يقوم باعطاء المعلومات الدقيقة حول الهطول المطري والمعلومات المناخية والهيدرولوجية.

مؤكداعلى ضرورة تطوير المبادرة الابتكارية وعمل تقرير مطري الكتروني شامل لكافة المحافظات وفي كافة المواقع كالسدود والاودية .

وخلال الورشة تم تقديم عرض لفكرة الإبتكار وفتح نقاش للحضور لبيان الرأي وتقديم الإقتراحات التي من شأنها تطوير المبادرة وجعلها مرجعا اساسيا لتلقي المعلومة الدقيقة التي يتم الإستفادة منها في مختلف القطاعات وفي الوقت المناسب.

وثمن الحضور من معظم الوزارات ومؤسسات الدولة المبادرة الابتكارية لوزارة المياه والري مؤكدين انها سوف تقوم بحال انجازها بتقديم الخدمة المعلوماتية الآنية لهم التي تساعدعم في الظروف الجوية الطارئة.

وحضر اللقاء فريق من وزارة الزراعة ودائرة الأرصاد الجوية ومديرية البيئة/ الامن العام والمركز الوطني للبحوث الزراعية وعدد من المساعدين والمدراء والموظفين في وزارة المياه وسلطة المياه.