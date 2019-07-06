الرئيسية | محليات فريحات: تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين قبل العام 2010

وطنا اليوم-عمان:رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات، الاحتفال الذي أقامته اللجنة العليا للمتقاعدين العسكريين بمناسبة الأعياد الوطنية، أمس الاثنين.

وكشف فريحات خلال الحفل عن توجه القيادة العامة للقوات المسلحة نحو تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين الذين تقاعدوا قبل عام 2010 بكلفة تزيد عن 78 مليون دينار سنويا بداية العام المقبل.

وقال إن المتقاعدين العسكريين يستحقون ذلك لما قدموه لخدمة الوطن والقوات المسلحة، حيث شكر جميع المتقاعدين مقدراً دورهم في بناء الوطن والقوات المسلحة.

وأكد أنهم "الرديف الحقيقي للجيش العربي والأجهزة الأمنية"، ونقل لهم تحيات واعتزاز القائد الأعلى لكل واحد منهم.

وقال إن جلالة الملك عبدالله الثاني دائم السؤال عنهم وعن أحوالهم فهم أهل الخبرة والمعرفة ،وهم القادرون على التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم والخط الأول للوقوف في وجه الإشاعات المغرضة التي يحاول مروجوها النيل من دور الأردن والتشكيك بمنجزاته ومواقف قيادته المشرفة في الدفاع عن قضايا الأمة ومقدساتها.



وأضاف الفريق فريحات إنه" لشرف لي أن ألتقي بهذه النخبة الطيبة من رفاق السلاح بهذه المناسبات الوطنية الخالدة، فمنكم من تشرفنا بالخدمة معه في ميادين الشرف والرجولة"، مؤكداً سعي القيادة العامة الدائم إلى تطوير قدرات القوات المسلحة في شتى المجالات لتواكب طبيعة المتغيرات وأشكال التهديد، إضافة إلى زيادة الاهتمام بشؤون القوى البشرية، حيث تم التركيز على تعديل بعض التشريعات والقوانين والأنظمة بما يعود بالنفع على أفراد القوات المسلحة والمتقاعدين.

وبين أن الأردن بفضل قيادته وجيشه ووعي أبناء شعبه تجاوز الكثير من التحديات التي شهدها خلال السنوات الأخيرة نتيجة الأوضاع الجارية في المنطقة والإقليم ومتغيرات البيئة الدولية، مؤكداً أهمية احترام الجميع لسيادة القانون.

وأشاد المتقاعدون العسكريون الذين مثلوا تجمعات متقاعدي المملكة في أقاليم الشمال والوسط والجنوب والمتقاعدات العسكريات وذوي الشهداء وأبناء المتقاعدين، بدور جلالة القائد الأعلى وتوجيهاته الدائمة للقيادة العامة بمتابعة شؤون جميع المتقاعدين وإدامة التواصل معهم، وتقديم أفضل الخدمات المتاحة لهم وجهود الجيش العربي ودوره البطولي في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته.

وألقيت القصائد الشعرية والأغاني الوطنية بهذه المناسبات المباركة.

وفي نهاية الاحتفال، كرّم راعي الحفل عدداً من المتقاعدين واللجنة المنظمة للفعالية بدروع وهدايا تذكارية.

وحضر الاحتفال مساعدو رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدراء القيادة العامة، وعدد من ضباط القوات المسلحة.

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