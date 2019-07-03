أزمة بين بلدية الزرقاء ونقابة المهندسين بسبب إغلاق حديقة

وطنا اليوم-عمان:تسبب إغلاق حديقة المهندس بالزرقاء بأزمة بين بلدية الزرقاء ونقابة المهندسين، احتجت الأخيرة على إغلاق الحديقة بعد وفاة شاب في المسبح التابع لها، وطالبت البلدية بإعادة فتح الحديقة فورا، بسبب الأعداد الكبيرة التي تؤم الموقع.

ويرى رئيس فرع نقابة المهندسين في الزرقاء سامي قاسم ان الإغلاق من المفترض ان يكون للمسبح التابع للنقابة وليس للحديقة كاملة التي تضم مرافق تخدم أهالي المحافظة.

وبين انه تم سجن المنقذ ومتعهد المسبح واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص، لافتا إلى أنه من المفترض ان الحديقة بقيت تمارس نشاطها سيما انها مملوكة للبلدية.

وبين رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني أن المجلس البلدي يدرس فسخ عقد تأجير حديقة المهندس مع نقابة المهندسين ومن ثم فتح الحديقة وإدارتها من قبل البلدية بعد مخالفات تسبب بوفاة شاب أخيرا في مسبح الحديقة.

واكد ان البلدية أجّرت حديقة المهندس للنقابة بمبلغ رمزي يقدر بـ 5 آلاف دينار سنوياً، وأن عدداً من الأطفال توفوا داخل مسبح الحديقة بسبب مخالفات، مشيرا إلى أن فسخ العقد سيكون من جانب واحد وللمتضرر أن يلجأ للقضاء.

وكان رئيس فرع نقابة مهندسي الزرقاء قرر عقد مؤتمر صحفي أمس، لكنه عاد وألغاه بعد تدخل نقيب المهندسين الذي سيزور الزرقاء اليوم لحل المشكلة بين الطرفين.