ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة

وطنا اليوم-عمان:نشر موقع طقس العرب، عبر النشرة الجوية الكتابية المفصلة توقعاته، للأيام المقبلة، حيث يكون الطقس اليوم الثلاثاء صيفي إعتيادي نهاراً ومعتدل ليلاً.

أما من الأربعاء وحتى الجمعة يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتحول الاجواء لتصبح حارة نسبياً الى حارة في عموم المناطق.

ويوم السبت القادم، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليعود الطقس صيفي إعتيادي نهاراً ومعتدل ليلاً.

الثلاثاء 2019/07/09

نهاراً: تبقى درجات الحرارة حول معدلها بالنسبة لهذا الوقت من العام الى أعلى بقليل.

ويكون الطقس صيفياً اعتيادياُ بوجه عام، ويكون حاراً في الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة، تنشط أحياناً بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية الشرقية.

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة مع ساعات الصباح الباكر في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة، تنشط أحياناً.

الأربعاء 2019/07/10

نهاراً: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتُصبح أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 2-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس حاراً نسبياً بوجه عام، وحاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام. مع ظهور السحب المنخفضة مع ساعات الصباح الباكر أقصى شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الخميس 2019/07/11

نهاراً: يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، وتُصبح أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 3-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس حاراً نسبياً بوجه عام، وحاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس أكثر حرارة من المعتاد لاسيما فوق الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الجمعة 2019/07/12

أجواء حارة في معظم مناطق المملكة

نهاراً: توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتتجاوز معدلاتها العامة بحدود 4-6 درجات مئوية.

ويكون الطقس حاراً في معظم مناطق المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ويحذر موقع طقس العرب من تنبيه من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس المباشرة

ليلاً: يكون الطقس أكثر حرارة من المعتاد، يصبح معتدلاً بوجه عام بعد منتصف الليل.

كما تظهر السحب المنخفضة مع ساعات الصباح الباكر خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

السبت 2019/07/13

نهاراً: يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس صيفياً اعتيادياُ بوجه عام، ويكون حاراً في الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في المناطق الصحراوية جنوب وشرق المملكة حيث تثير الغبار والأتربة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس معتدلاً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة مع ساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.