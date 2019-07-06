خرفان من ألمانيا يدحض خبر هروبه : اتقوا الله

وطنا اليوم-عمان:أكد رجل الاعمال المعروف غسان شكيب خرفان المتواجد ألمانيا ان المعلومات التي تم تداولها والتي تشير الى هروبه من الاردن هي اخبار عارية عن الصحة تماما .

واضاف انه غادر الاردن قبل نحو عشرة ايام في رحلة علاج الى ألمانيا وليس صحيحا هروبه وتصفية أعماله وشركاته في الاردن .واستهجن مروجي اشاعة هروبه الذي يستهدف اغتيال شخصيته

وقال ” لا يوجد علي اَي قيد امني او منع السفر والحمد لله وسافرت برحلة علاج وعمل وسأعود الى وطني بإذن الله ” متسائلا عن مصلحة مطلقي هذه الاشاعة وما يفعلونه بأبناء البلد الذي لا يتعدى اغتيال الشخصية .

وعلق خرفان على بعض الاخبار الكاذبة قائلا ان المقصود في بث الاشاعات ليس غسان خرفان فقط بل الوطن واقتصاده الذي هو بامس الحاجة للجميع وليس التأويل وخلق وبث الاشاعات .. وقال ان جميع أموالي وعقاراتي باسمي ويمكن الكل ان يتأكد من ذلك .

وختم حديثه قائلا ” انا بالمستشفى للعلاج يا ناس واهرب ليش أكشفو عن الأموال والعقارات الموجودة”

وكان منشور مجهول المصدر تم تداوله على وسائل التواصل اشار الى ان رجل الاعمال غسان شكيب خرفان احد اهم واقدم كبار التجار في الاردن، ووكيل شركة كوكاكولا في تسعينيات القرن الماضي هرب من العاصمة الاردنية عمان الى جهة غير معلومة.