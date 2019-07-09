حملة لفك عدادات المياه احتجاجاَ على انقطاعها

وطنا اليوم-عمان:دفع تكرر انقطاع مياه الشرب عن بلدة كفر جايز شمال اربد مجموعة من اهاليها إلى فك عدادات المياه في منازلهم احتجاجا على تكرر الانقطاع في أدوارهم أو عدم كفاية المياه المسالة .

وأطلق بعض مواطني البلدة حملة " فكها وسلمها " والتي تفاعل معها مواطنون هناك وقاموا بفك عدادات شبكة المياه لتسليمها إلى شركة مياه اليرموك ، وفق ما نقلت صحيفة الرأي المحلية .

وقال مواطنون ، أن مشكلة المياه تتكرر كل صيف بدون حلول جذرية تضمن عدم انقطاع المياه أو كفايتها في ادوار التوزيع .

ولفتوا إلى مراجعاتهم المتكررة وشكاياتهم لشركة مياه اليرموك خلال الشهور الماضية بدون جدوى .

من جهته أوضح الناطق الإعلامي في الشركة معتز عبيدات ، ان مشكلة فنية خارجة عن ارادة الشركة حصلت في احدى المصادر المائية في لواء بني كنانة اثناء دور التوزيع لمنطقة كفرجايز تسببت في عدم وصول المياه للمنطقة مؤكدا على ان الشركة ستعمل على متا بعتهم خلال الدور القادم والعمل على تزويد من لم تصله المياه من خلال الصهاريج .