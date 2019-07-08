مصنّعو ألبان : لن نتراجع عن قرار رفع الأسعار

وطنا اليوم-عمان:رفض أصحاب معامل ألبان في الأردن، مطالبات التراجع عن قرار رفع الأسعار، الذي بدأ اعتبارا من اليوم الاثنين.

وقال صانعو ألبان ، إنه "ليس بمقدورهم التراجع عن رفع سعر الألبان، بسبب الخسائر التي تعرضوا لها، خلال الفترة الماضية".

وأوضح هؤلاء، أن رفع الأسعار يمنع استمرار خسائر المعامل، وبالتالي إغلاقها.

وكانت مصانع، اتفقت على رفع سعر اللبن الرايب، بنسبة 25%، اعتبارا من الاثنين.

ودفع الرفع، إلى دعوات لمقاطعة منتجات الألبان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

ووفق عاملين في قطاع الألبان، بدأت المشكلة، في نهاية عام 2017، عقب زيادة تصاريح استيراد الأردن للأبقار الحلوب.

وأدّت الزيادة في كميات المعروض من الحليب في السوق، خلال السنوات الأخيرة، إلى انخفاض أسعاره، ما دفع المصانع والمعامل، لإجراء تخفيضات على منتجاتها.

وبعد ذلك، وفقا لصناعيين دوما، خفّض مزارعو الأبقار، من إنتاجهم، ما رفع أسعار الحليب، وتسبّب بخسائر للمصانع.

ونوّه صانعو ألبان، إلى أن خسائرهم، بعد ارتفاع أسعار الحليب، بلغت نحو 20%.

وزاد من الخسائر، رفع ضريبة مشتقات الحليب، بمقدار 6%، بعد رفع ضريبة المبيعات عليها إلى 10%، بدلا من 4%، بداية 2018.

واعتبارا من الاثنين، ارتفع سعر عبوة اللبن الرايب، وز كيلو غرام واحد، إلى 1.25 قرش، بدلا من دينار، والحجم المتوسط إلى دينار، بدلا من 75 قرشا، والصغيرة بقيت 25 قرشا.