|
المعايطة : لم أسمع عن انتخابات مبكرة
وطنا اليوم-عمان: اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الاثنين، إنه لا يوجد توجه حتى اللحظة بإجراء انتخابات مُبكّرة، قائلا: " لم أسمع عن انتخابات مبكرة وهو قرار بيد جلالة الملك، ولا يوجد أي توجه بهذا الصدد حتى الآن".
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.