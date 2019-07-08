المعايطة : لم أسمع عن انتخابات مبكرة

وطنا اليوم-عمان: اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الاثنين، إنه لا يوجد توجه حتى اللحظة بإجراء انتخابات مُبكّرة، قائلا: " لم أسمع عن انتخابات مبكرة وهو قرار بيد جلالة الملك، ولا يوجد أي توجه بهذا الصدد حتى الآن".

واوضح "انه يتردد بين الناس في كل فترة اقاويل بشأن حل مجلس النواب وقد قيل ذلك في الدورة الماضية ايضاً، ولكننا اليوم نرى أننا نستعد لعقد دورة استنثائية، وربما بقي للمجلس دورة عادية أيضاً فلا يوجد شيء ملموس حول إجراء انتخابات مبكرة".