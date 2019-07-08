الحكومة تبحث عن أماكن التلوث بعمّان

وطنا اليوم-عمان:أوعز وزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة بتشكيل لجنة من مديريات البيئة في الوزارة ومجلس اللامركزية لزيارة ميدانية للكشف على المصانع ومناطق التلوث البيئي في العاصمة لتطبيق المعايير الصحية والبيئية عليها.

وأوعز الوزير خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس اللامركزية في محافظة العاصمة الاثنين، لمديريات الوزارة المعنية بتقديم دراسة للمشاريع التي سيتم العمل بها مستقبلا وتقديم هذه الدراسة لمجلس اللامركزية لتخصيص الدعم من موازنته 2020 .

وقال خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة البيئة المهندس احمد القطارنة ومندوب الادارة الملكية لحماية البيئة والمدراء المعنيون في الوزارة إن وزارة البيئة تعمل على التشاركية الفعلية في البعد التنموي بين جميع الدوائر الحكومية المعنية لمعالجة التلوث البيئي والحد من انتشاره.

من جهته قال رئيس مجلس اللامركزية في محافظة العاصمة المهندس أحمد العبدالات ان المجلس يعمل بجدية لأن تكون العاصمة صديقة للبيئة من خلال إدراج مشاريع تنموية بيئية على موازنة مجلس العاصمة خلال العام 2020 ، بالتنسيق مع وزارة البيئة واللجنة المشتركة للحد من الآثار البيئة التي تعاني منها العاصمة.

واشار عضو اللجنة علي ابوزيد الى ان مدينة سحاب تعاني من التلوث البيئي لوجود المصانع داخل المدينة ومناشير الحجر وجواريش البلاستيك المتواجدة بين الاحياء السكانية.

وطالب العضو محمد العمران بوضع نقطة مراقبة في منطقة ناعور لمتابعة مشاكل التلوث البيئي التي تسببها المصانع الموجودة في المنطقة والعمل على انشاء الصرف الصحي للحد من المكاره الصحية التي تسببها الحفر الامتصاصية.

كما طالب اعضاء المجلس من الوزارة مراقبة حافلات النقل العام التي تعمل على بعض خطوط العاصمة كونها تبعث ادخنة تؤثر على البيئة، اضافة الى مراقبة الطرق لوجود نفايات يتم القاؤها من المواطنين.