 وطنا نيوز -تطبيق قرار التقاعد المدني على موظفي الأمانة والبلديات
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تطبيق قرار التقاعد المدني على موظفي الأمانة والبلديات
التاريخ : 08-07-2019 08:18:46 المشاهدات: 1190

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، تطبيق قراره المتضمن إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدماتهم 30 عاماً فأكثر على موظفي أمانة عمّان الكبرى والبلديّات، والذين ستطبّق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني ونظام تقاعد موظفي البلديّات.

وحدد المجلس نهاية دوام يوم 31 / 7 / 2019، موعداً نهائياً لتطبيق القرار، مع التأكيد على تمتع الموظفين المشمولين بالمزايا التي تمّ إقرارها سابقاً.


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