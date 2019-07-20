 وطنا نيوز -نقابة الزراعيين تؤكد سلامة البيض الأردني
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نقابة الزراعيين تؤكد سلامة البيض الأردني
التاريخ : 08-07-2019 04:37:08 المشاهدات: 1118

وطنا اليوم-عمان:اكدت نقابة المهندسين الزراعيين ان بيض المائدة في الاسواق يخضع لرقابة ومتابعة دقيقة من الجهات ذات العلاقة بصورة مستمرة.

وقالت في بيان صحفي الاثنين: إن الحقائق والمعلومات الصحيحة والواضحة المستمدة من المتخصصين وأصحاب الخبرة من أهم الوسائل التي تنهي الأزمات، وتحمي منتجاتنا المحلية وتبني ثقافة توعية للمواطن.

وأشارت إلى ان من السهل على المواطن تمييز بيض المائدة الصالح للاستهلاك عن الفاسد من خلال الرائحة واللون الداخلي.
وثمنت النقابة المعلومات الصحيحة التي نشرتها وسائل الإعلام بشأن تخزين بيض المائدة ضمن المواصفات والمقاييس الأردنية ويتم تصديرها للعديد من الاسواق الخارجية على هذا الأساس.

كما ثمنت لوزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء دورهم الرقابي ومتابعتهم, ولوسائل الإعلام دورها في التوعية والتثقيف.


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