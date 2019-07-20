 وطنا نيوز -محافظ العاصمة يمنع اقامة مؤتمر مكافحة الرذيلة
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محافظ العاصمة يمنع اقامة مؤتمر مكافحة الرذيلة
التاريخ : 08-07-2019 03:35:07 المشاهدات: 1511

وطنا اليوم-عمان:قرر محافظ العاصمة سعد شهاب إلغاء مؤتمر "المؤتمر الوطني الاول لمكافحة الرذيلة" الذي كان مقررا عقده في 15-7 في مجمع النقابات بدعوة من جمعية انصار الفضيلة.

وجاء قرار شهاب بسبب عدم حصول النظمين على الموافقات اللازمة لاقامة المؤتمر.

وفي وقت سابق ، دعا ناشطون اردنيون للمشاركة في المؤتمر الوطني الأردني الأول لمكافحة الرذيلة (درع).


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