|
محافظ العاصمة يمنع اقامة مؤتمر مكافحة الرذيلة
وطنا اليوم-عمان:قرر محافظ العاصمة سعد شهاب إلغاء مؤتمر "المؤتمر الوطني الاول لمكافحة الرذيلة" الذي كان مقررا عقده في 15-7 في مجمع النقابات بدعوة من جمعية انصار الفضيلة.
وجاء قرار شهاب بسبب عدم حصول النظمين على الموافقات اللازمة لاقامة المؤتمر.
وفي وقت سابق ، دعا ناشطون اردنيون للمشاركة في المؤتمر الوطني الأردني الأول لمكافحة الرذيلة (درع).
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|