محافظ العاصمة يمنع اقامة مؤتمر مكافحة الرذيلة

وطنا اليوم-عمان:قرر محافظ العاصمة سعد شهاب إلغاء مؤتمر "المؤتمر الوطني الاول لمكافحة الرذيلة" الذي كان مقررا عقده في 15-7 في مجمع النقابات بدعوة من جمعية انصار الفضيلة.

وجاء قرار شهاب بسبب عدم حصول النظمين على الموافقات اللازمة لاقامة المؤتمر.

وفي وقت سابق ، دعا ناشطون اردنيون للمشاركة في المؤتمر الوطني الأردني الأول لمكافحة الرذيلة (درع).