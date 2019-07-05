كسر خط ناقل رئيسي قرب دوار المدينة الرياضية

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا ان التزويد المائي توقف عن مناطق الدور المعلنة صباح اليوم الاثنين في مناطق المدينة الرياضية وعرجان والشميساني وتلاع العلي نتيجة كسر الخط الناقل الرئيسي قطر 400 ملم في منطقة دوار المدينة الرياضية من قبل مقاول محلي مما سيؤدي الى اختلالات وتوقف الضخ عن مناطق الدور المعلنة .

واكد البيان ان الكوادر الفنية والتشغيلية تبذل جهودا مضنية للتعامل مع الموقف واعادة تشغيل الخط وصيانته باقصى سرعة واعادة الضخ للمناطق.