الرئيسية | محليات مسؤول أردني: علاقات دبلوماسية كاملة مع قطر قريباَ

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية السفير عاهد السودان أن الأردن بصدد رفع التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر. جاء ذلك في اجتماع مع لجنة التربية النيابية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، لمناقشة قرار الكويت وقطر المتعلق بالجامعات الاردنية. ونفى السويدان ان يكون القرار الكويتي ووالقطري في سياق الضغط على الأردن كما تناقلت وسائل اعلام. واوضح "الكويت معروفة بدعمها للاردن وقطر نحن بصدد اقامة علاقة دبلوماسية كاملة معها قريبا".

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