الرئيسية | محليات وزير الداخلية ينفي : الأردنيون يمتلكون 10 ملايين قطعة سلاح

وطنا اليوم-عمان:نفى وزير الداخلية سلامة حمّاد ما نسب اليه خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية أمس حول وجود عشرة ملايين قطعة سلاح بأيدي المواطنين في المملكة.

وردا على سؤال قال وزير الداخلية حمّاد : إن على الرغم من انتشار الاسلحة في مناطق مختلفة من المملكة إلا أنه لا يوجد احصائيات دقيقة في هذا المجال حتى الآن.

وسبق للوزير "حماد" أن أكد أن الحكومة ستواجه هذا الملف وستقف بالمرصاد لأي استعمال للأسلحة والرصاص خارج القانون.

كما اتهم رئيس الوزراء الأسبق "أحمد عبيدات" بالمبالغة عندما حذر من أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح غير شرعية موجودة بين أيدي الأردنيين.

واليوم عندما احتاجت الحكومة لتبرير قانون الأسلحة والذخائر الجديد المعدل اعترفت بالرقم الذي يعتبر من الأرقام المرعبة.

ويعتقد على نطاق واسع بان جهات متعددة في الإقليم "أغرقت" الأردن بالأسلحة خلال موجة الربيع العربي وفقا لما ألمح له "عبيدات" في محاضرة شهيرة قبل عامين.

وتؤكد المؤسسات المختصة أن نحو 40% على الأقل من هذه الأسلحة المتكدسة بيدي الأردنيين الآن وغير معروفة المكان مصدرها شبكات التهريب المنظم من سوريا المجاورة.

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