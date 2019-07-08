 وطنا نيوز -لأول مرة في الأردن.. مؤتمر وطني لمكافحة الرذيلة
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لأول مرة في الأردن.. مؤتمر وطني لمكافحة الرذيلة
التاريخ : 08-07-2019 11:12:43 المشاهدات: 1302

وطنا اليوم-عمان:في دعوة غريبة، دعا نشطاء اردنيون الى المشاركة في المؤتمر الوطني الأردني الأول لمكافحة الرذيلة (درع).

وبحسب القائمين على المؤتمر،  فانهم يهدفون الى إيجاد بيئة تثقيفية ذات تأثير إيجابي في بناء شخصية أفراد المجتمع لترسيخ مفهوم الفضيلة ونبذ مفهوم الرذيلة بكافة أشكالها.
 
كما يسعة القائمون الى إبراز الصورة الحقيقية والمشرفة للمجتمع الأردني المحافظ وتعميق الوعي الديني وترسيخ القيم الفضلى في نفوس أفراد المجتمع ونشر ثقافة الفضيلة بينهم.

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