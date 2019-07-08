لأول مرة في الأردن.. مؤتمر وطني لمكافحة الرذيلة

وطنا اليوم-عمان:في دعوة غريبة، دعا نشطاء اردنيون الى المشاركة في المؤتمر الوطني الأردني الأول لمكافحة الرذيلة (درع).

وبحسب القائمين على المؤتمر، فانهم يهدفون الى إيجاد بيئة تثقيفية ذات تأثير إيجابي في بناء شخصية أفراد المجتمع لترسيخ مفهوم الفضيلة ونبذ مفهوم الرذيلة بكافة أشكالها.