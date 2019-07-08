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لجنة لدراسة رفع الألبان ومواطنون يطلقون حملة لمقاطعتها
وطنا اليوم-عمان: استهجن عدد كبير من المواطنين قرار ارتفاع اسعاء الالبان الطازجة ، الذي اقرته عدد من شركات الالبان والاجبان بنسبة 25% ، بواقع 25 قرشا للكيلو الواحد دون الرجوع إلى وزارة الصناعة والتجارة.
وقررت وزارة الصناعة والتجارة تشكيل لجنة للوقوف على رفع أسعار الألبان، وفق ما كشفه الوزير طارق الحموري.
وقال الحموري، حسب ما نقلته قناة المملكة، إن الوزارة لم تتفق مع أي جهة لرفع أسعار الألبان.
وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية في حال المبالغة بالرفع.
وشدد الوزير على أن الوزارة لن تسمح برفع الأسعار دون وجود مبرر.
وكانت تعهدت 9 شركات ألبان أردنية، بوقف بيع جميع منتجات الألبان ومشتقاتها، بسعر أقل من سعر الكلفة، اعتبارا من اليوم الاثنين، بسبب الحرب السعرية التي يشهدها القطاع.
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