لجنة لدراسة رفع الألبان ومواطنون يطلقون حملة لمقاطعتها

وطنا اليوم-عمان: استهجن عدد كبير من المواطنين قرار ارتفاع اسعاء الالبان الطازجة ، الذي اقرته عدد من شركات الالبان والاجبان بنسبة 25% ، بواقع 25 قرشا للكيلو الواحد دون الرجوع إلى وزارة الصناعة والتجارة.

و اثار القرار استياء وسخط بين شريحه واسعة من المواطنين مطلقين حملة لمقاطعة منتجات الألبان للشركات التي تقوم برفع الأسعار.

وقررت وزارة الصناعة والتجارة تشكيل لجنة للوقوف على رفع أسعار الألبان، وفق ما كشفه الوزير طارق الحموري.

وقال الحموري، حسب ما نقلته قناة المملكة، إن الوزارة لم تتفق مع أي جهة لرفع أسعار الألبان.

وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية في حال المبالغة بالرفع.

وشدد الوزير على أن الوزارة لن تسمح برفع الأسعار دون وجود مبرر.

وكانت تعهدت 9 شركات ألبان أردنية، بوقف بيع جميع منتجات الألبان ومشتقاتها، بسعر أقل من سعر الكلفة، اعتبارا من اليوم الاثنين، بسبب الحرب السعرية التي يشهدها القطاع.

ووقع ممثلو الشركات التسع، على وثيقة تعهدوا فيها الالتزام بعدم البيع بأقل من سعر الكلفة، ما يعني ارتفاع الأسعار.

والشركات الموقعة على التعهد هي: حمودة، الألبان الدنماركية، نعمان الجنيدي، المزرعة، حارتنا، بلودان، كانديا، المروج، وشركة الألبان الأردنية.



