الرئيسية | محليات انتهاء تصحيح ٧٦٪ من دفاتر التوجيهي .. والنتائج في موعدها

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ان لجان التصحيح انهت ما يقارب ٧٦٪ من عمليات تصحيح المباحث الامتحانية لـ «التوجيهي».

وقال المعاني ان الوزارة انجزت التصحيح في ٦٨ مركزا من اصل ٨٩ مركزا في مختلف محافظات المملكة. وبين ان لجان التصحيح انهت جميع المباحث الامتحانية باستثناء التاريخ والتربية الاسلامية واللغة العربية، اذ يتوقع ان تنهي مراكز التصحيح اعمالها نهاية يوم الخميس المقبل.

واشار المعاني ان لجان التصحيح تقوم بمراجعة وتدقيق الدفاتر الامتحانية والتأكد من المجاميع النهائية الداخلية لكل دفتر امتحاني ومطابقتها مع العلامات الموجودة في الدفتر على اجهزة الحاسوب. واكد ان نتائج المراجعة تخرج مطابقة ١٠٠٪ لنتائج الدفاتر مشددا على ان الوزارة تلتزم درجة الحياد المطلق حيال علامات الطلاب حرصا على سير العدالة وتكافؤ الفرص.

وقال المعاني ان الوزارة ملتزمة في اعلان النتائج بموعدها المقرر في ٢٥ تموز الحالي.

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