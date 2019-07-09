الرئيسية | محليات رفع أسعار الألبان في الأردن ..الصناعة والتجارة : لن نسمح

وطنا اليوم-عمان:أفادت تقارير صحفية أن مجموعة من شركات الألبان تتجه إلى رفع أسعار الالبان في المملكة ابتداء من الاثنين.

وبحسب ما تم تداوله في ساعة متأخرة من مساء الاحد، فقد تم التوافق بين مجموعة شركات الألبان على رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 25% للكيلو الغرام الواحد.

ووفقا لما تم تداوله فإن لائحة الأسعار الجديدة ستكون على النحو التالي: رفع سعر اللبن وزن 1 كيلو غرام من دينارا واحدا إلى 1.25 دينار، وسعر اللبن وزن 700 إلى 800 غرام دينارا، بعد أن كان 75 قرشا.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن تخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات إنتاج الألبان وهي الأقفاص والكراتين من 16%إلى 10% مع فرض ضريبة بنسبة 4% على الحليب المستورد لوزن أكثر من 5 كغم الأمر الذي رفضه أصحاب مصانع الألبان.

واكدت وزارة الصناعة والتجارة بانها ستدرس أسعار الألبان .

وقالت في بيان : ان الوزارة ستعمل على دراسة اسعار الالبان فيما اذا ارتفعت وتحديد أسباب الارتفاع

وشددت الوزارة بانها لن تسمح لاي ارتفاع على الأسعار والمبالغة فيها دون مبرر.

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