الرئيسية | محليات مناشدة الى سيد البلاد .. مواطن اردني ممنوع من دخول المملكة

وطنا اليوم-عمان:ناشد اردني يقيم في اسبانيا السلطات في الأردن منحه تصريح دخول الى الاردن لدفن ابنته ذات الثلاثة أعوام التي "ما زالت في ثلاجة الموتى بمستشفى المقاصد في عمان".



وتاليا الرسالة كما وصلت:



مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية



الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم



بنو هاشم واغاثة المكلوم



ابنتي ذات الثلاث سنوات توفيت في عمان يوم امس الموافق 06-07-2019 بمستشفى المقاصد – حي نزال وانا والدها مقيم في اسبانيا وفقدت جواز سفري الاردني وتقدمت عدة مرات من اجل الحصول على جواز سفر جديد بدل فاقد عن طريق السفارة الاردنية في مدريد وجاء الرفض.

وصبيحة هذا اليوم توجه اخوتي الى وزارة الداخلية من اجل منحي تصريح دخول مؤقت للاردن من اجل ان اقوم بدفن ابنتي داليا احمد محمد الحمامرة وحتى نهاية هذا اليوم 07-07-2019 ترفض الاجهزة الامنية الاردنية منحي تصريح دخول الى وطني الاردن الذي احمل جواز سفره ورقمه الوطني ووالدي كان له شرف الخدمة لمدة 35 عاما في جهاز الامن العام الاردني وابنتي لا زالت في ثلاجة الموتى بمستشفى المقاصد في عمان وكل ما اريده هو ان ادفن ابنتي راجيا غوث بني هاشم وسمو ونبل قيمهم التي نعتز بها.



وانا لله وانا اليه راجعون



الرقم الوطني ( 0711032036)



احمد محمد احمد الحمامرة



مولانا صاحب الجلالة،،



هذا نداء استغاثة من ابننا احمد محمد احمد الحمامرة المقيم في اسبانيا ونحن اهله في عمان من عشيرة الحمامرة نناشدكم مولانا بمنحه تصريح دخول مؤقت الى الاردن كونه يحمل رقماً وطنياً اردنيا وجواز سفر اردني مفقود لمواراة ابنته الثرى.



وانا لله وانا اليه راجعون



دمتم ذخراً لنا ملكاً عربياً هاشمياً نكنّ له اسمى آيات الولاء والانتماء





عن عشيرة الحمامرة

مراد محمد احمد الحمامرة

0796539009 – عمان

اشرف محمد احمد الحمامرة

0796400257 – عمان





















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