مهندسون عائدون من كازاخستان يشيدون بموقف الحكومة ونقابتهم من الاعتداء عليهم

وطنا اليوم-أثنى مهندسون اردنيون عائدون من كازاخستان على موقف الحكومة ونقابة المهندسين في التعاطي مع حادثة الاعتداء التي تعرضوا لها مؤخرا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي وعضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة المدنية د.بشار الطراونة رئيس شعبة الهندسة المدنية بالمهندسين، بحضور امين عام النقابة م.محمد ابوعفيفة.

وأكد الزعبي، أن النقابة تقف إلى جانب منتسبيها العاملين في كازاخستان، وانها على استعداد لدعمهم بأي تحرك يرونه مناسبا، سواء بتحصيل حقوقهم أو عودتهم إلى عملهم في كازاخستان.

واشار الزعبي، أن مجلس النقابة يتحرك مع السفير الاردني في كازخستان والسفير الكازخستاني في المملكة والشركة التي يعمل فيها المهندسون من أجل ضمان عودة منتسبي النقابة لاماكن عملهم وعدم تكرار ما تعرضوا له من اعتداءات وتوفير الحماية اللازمة لهم، وضمان حقوقهم.

وشدد الزعبي، على أن النقابة معنية بحماية الحقوق المالية للمهندسين الأردنيين في كازاخستان، كما أنها على تواصل مع السفارة الكازاخية في عمّان، لضمان مجاسبة المعتدسين وفق الأحكام والقوانين.

ومن ناحيته قال د.الطراونة أن النقابة تتابع قضايا المهندسين العاملين في الخارج، مشيرا إلى أن النقابة تتابع حاليا الميقات التي يواجهها المهندسون الأردنيون في الكويت الذين يعانون من مشكلة الاعتراف بشهادته من قبل جمعية المهندسين هناك، خاصة وأن ذلك مرتبط بالإقامة.

ومن جانبه قال أبو عفيفة، أن النقابة ولدى علمها بالحادث، تواصلت مع وزارة الخارجية والسفارة الكازاخستانية في عمّان كما فتحت خطاً مع الشركة المشغلة للمهندسين الأردنيين، للاطمئنان على صحة منتسبيها.

وشدد أبو عفيفة، على أن شركة CCC تعد شركة عريقة ومن أكبر 7 شركات مقاولات في العالم، وان النقابة تثق بقدرة مسؤولي الشركة على إعادة الأمور كما كانت عليه سابقا.